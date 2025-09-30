Sonia Dahmani face à dix ans de prison : sa sœur lance un cri d’alarme

À la veille de son procès prévu ce mardi 30 septembre 2025, l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani se retrouve au centre d’un appel poignant à la solidarité lancé par sa sœur, Ramla Dahmani.

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, elle dénonce les conditions de détention qualifiées « d’inhumaines » et alerte sur l’état de santé préoccupant de sa sœur, souffrant de diabète, d’hypertension et désormais de difficultés respiratoires aggravées par l’insalubrité de sa cellule.

Ramla Dahmani fustige également le traitement réservé à l’avocate lors de ses transferts médicaux, décrivant des escortes dignes de criminels dangereux, ainsi que les fouilles humiliantes qui suivent les visites familiales.

Dans son témoignage, elle confie l’angoisse de Sonia face à l’oubli et rappelle que son combat pour la dignité et l’humanité ne doit pas être réduit au silence. En conclusion, elle appelle les citoyens à se mobiliser massivement devant le tribunal afin de témoigner à sa sœur leur soutien et leur solidarité.