La flottille internationale pour Gaza s’approche de la “zone de danger”

La flottille internationale pour Gaza a atteint la “zone orange” qui précède la “zone rouge”, annonce, ce mardi à Tunis, le comité de pilotage de la flottille maghrébine Soumoud lors d’une conférence de presse.

Il s’agit de la « zone de danger ou à risques » où les forces sionistes interviennent généralement contre les marins.

Le comité a souligné que tous les participants sont déterminés à poursuivre leur déplacement vers Gaza, au sein de la flottille, qui comprend 50 navires et 532 participants, issus de 45 pays.

Trente Tunisiens y sont à bord.

Dans ce contexte, Jawaher Channa assure que les participants sont prêts ” à toute éventuelle intervention de l’entité sioniste, soulignant que quelques navires ont interrompu leur traversée dés la première étape tandis que d’autres n’ont pas pu démarrer.

Environ 52 participants maghrébins sont à bord de 10 navires dont 30 Tunisiens, 26 Algériens 4 Marocains et 2 mauritaniens, précise Channa.

Quatre participants tunisiens ont été rapatriés en Tunisie pour des problèmes de santé.

“La flottille a fait face à de nombreuses difficultés techniques et météorologiques outre la « propagande sioniste ». Malgré cela, les participants poursuivent leur voyage vers Gaza, transportant l’aide humanitaire”.

De son coté, Mohamed Amine Bennour, membre du comité de pilotage, a indiqué que « les fonds collectés en faveur de la flottille sont importants ».

« Un audit financier est en cours sous le contrôle d’un huissier de justice, d’un comité d’avocats et d’un expert-comptable », a-t-il assuré, annonçant que les sommes adressées à Gaza seront déposées au bureau de l’UNRWA dans la bande et auprès de l’association SOS Gammarth.

Bennour a affirmé que « la flottille vise l’ouverture d’un couloir humanitaire vers Gaza », ajoutant que des comités palestiniens issus d’hôpitaux et de la municipalité de Gaza « attendent son arrivée ».

De son côté, Turkia Chaibi, membre du comité de pilotage, a salué le soutien à la flottille et au peuple palestinien, citant notamment les positions du Premier ministre espagnol, du président de la Colombie et des dockers en Italie.

Chaibi a ajouté que d’autres navires de soutien appareilleront début octobre, et qu’un convoi terrestre partira dans les prochains jours.