Actualisation du Référentiel tunisien des métiers : Riadh Chaoud appelle à une large concertation

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a souligné lundi, lors d’une séance de travail sur l’importance de l’actualisation du Référentiel Tunisien des métiers et des compétences (RTMC).

Il a également souligné la nécessité de vérifier le contenu de ce répertoire, qui servira de référence nationale et comprendra la liste des métiers, des spécialités et des compétences requises sur le marché du travail national et international, appelant à une plus grande participation de tous les acteurs concernés dans sa préparation et sa réalisation, selon un communiqué publié par le ministère.

De leur côté, les représentants de la Banque mondiale et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération et d’apporter leur soutien technique à la mise à jour du référentiel.