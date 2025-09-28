Ramadan 2025 : l’acteur Saber Oueslati au casting du nouveau sitcom de Sami Fehri

En exclusivité, la page « Zapping » révèle que l’acteur Mohamed Saber Oueslati rejoint le casting du nouveau sitcom de Sami Fehri, Hedhi Akhret’ha, prévu pour le mois de Ramadan.

L’artiste, connu du grand public grâce à son rôle marquant de « Dineri » dans la série Ragouj diffusée lors du précédent Ramadan, s’est également illustré à travers plusieurs collaborations avec le réalisateur Abdelhamid Bouchnak.

Cette participation marque ainsi sa première expérience aux côtés de Sami Fehri, ouvrant la voie à une nouvelle aventure artistique qui promet de séduire les téléspectateurs.