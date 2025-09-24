L’office national de la protection civile a publié, mercredi, une série de recommandations au public face aux conditions météo attendues afin de préserver la sécurité des personnes et des biens.

Selon l’office, les pluies se poursuivront ce mercredi sur le nord et le centre, parfois orageuses, avec des averses localement abondantes l’après midi sur les régions côtières et au centre.

La protection civile a appelé à s’éloigner des berges des oueds et des zones de ruissellements et à ne pas s’aventurer à traverser les rivières quelles que soient les circonstances. Les personnes résidant en zones basses ou en habitations mobiles (tentes) sont invitées à gagner des endroits plus élevés et sûrs.

La protection civile a, par ailleurs, recommandé de vérifier les caniveaux et évacuations d’eau autour des habitations et commerces, d’arrimer les objets susceptibles d’être emportés par le vent (panneaux publicitaires, enseignes) et d’éviter tout contact avec les poteaux électriques pendant et après les pluies.

« Les usagers de la route sont priés de ne pas stationner sous les arbres durant les vents forts et orages, conseille l’observatoire.

La Protection civile a enfin invité les citoyens à suivre l’évolution météorologique via les médias et à respecter les consignes des autorités en cas d’urgence et rappelle que le numéro 198 de la protection civile est joignable à tout moment.