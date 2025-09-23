Incident aérien à Nice : manœuvre héroïque des pilotes de Nouvelair pour éviter une catastrophe aérienne

Dimanche soir, un incident aérien spectaculaire a failli se produire à l’aéroport de Nice Côte d’Azur, mettant en lumière le professionnalisme et le sang-froid exceptionnels des pilotes tunisiens de Nouvelair.

Aux commandes de l’Airbus A320-214 immatriculé TS-INP, ils ont évité de justesse une collision avec un autre A320 d’EasyJet aligné sur la même piste 04R, dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles : orages, visibilité réduite et rafales atteignant 35 nœuds.

La manœuvre réalisée, qui a permis de passer à moins de trois mètres de l’autre appareil, relève d’un exploit quasi impossible, démontrant une maîtrise technique et un calme remarquables face à un danger soudain et critique. L’incident rappelle également la complexité des procédures aériennes dans les aéroports à double piste, où la coordination entre les équipages et le contrôle aérien est cruciale. À l’approche de Nice, après avoir suivi les instructions de la région d’information de vol de Marseille et reçu les mises à jour météo via l’ATIS, l’équipage a été guidé par le contrôleur d’approche jusqu’à l’établissement sur l’ILS, moment où la tour de contrôle prend la responsabilité de superviser l’atterrissage.

Pour renforcer la sécurité, l’aéroport envisage désormais l’installation d’un système de suivi de trajectoire d’approche (APM) capable d’alerter immédiatement le contrôleur si un avion ne s’aligne pas correctement sur la piste, réduisant ainsi le risque d’incidents similaires à l’avenir.