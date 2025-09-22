Intempéries : La protection civile préconise de rester à l’écart des oueds

L’Office national de la protection civile préconise, lundi, dans un communiqué, de rester à l’écart des oueds et des zones susceptibles d’être inondées.

Il recommande d’éviter de s’approcher des endroits susceptibles d’être touchés par de fortes crues, en particulier à proximité des oueds et des installations hydrauliques et ce, en raison des perturbations météorologiques prévues pour ce soir.

L’office appelle également à ne pas franchir les oueds, sous aucun prétexte, afin d’éviter la survenue d’accidents graves, recommandant de se déplacer vers des endroits plus hauts, particulièrement pour ceux qui vivent dans des zones basses ou dans des logements mobiles tels que des tentes et des maisons en toile.

Les citoyens sont également invités à vérifier les canalisations d’évacuation des eaux pluviales, autour des maisons et des commerces, afin d’éviter toute accumulation d’eau ou infiltration à l’intérieur.

Dans ce communiqué, les citoyens sont exhortés à éviter de garer leurs voitures sous les arbres pendant les vents violents et les orages, afin d’éviter qu’elles ne subissent des dommages matériels importants.

Ils sont priés de contacter la protection civile au numéro 198 en cas d’urgence.

Selon l’Office national de la protection civile, le temps sera marqué ce soir par l’apparition de nuages orageux accompagnés de pluies dans les régions ouest du nord et du centre, puis s’étendra progressivement vers l’est du pays avec des précipitations parfois abondantes, notamment dans les gouvernorats de Jendouba, Le Kef, Siliana, Béja, Bizerte, puis en fin de journée, à Zaghouan, le Grand Tunis, Nabeul et Sousse.

Les quantités varieront entre 30 et 50 millimètres et atteindront 70 millimètres, avec de fortes chutes de grêle, des éclairs et des rafales de vent dépassant temporairement 90 km/h lors de l’apparition de nuages orageux.

Les précipitations se poursuivront mardi dans le nord et le centre du pays, et seront temporairement orageuses et localement abondantes dans l’après-midi, a-t-il ajouté.