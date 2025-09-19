Voyage au Maroc : les Tunisiens devront obtenir un visa électronique exceptionnel

La Royaume du Maroc a annoncé l’instauration d’un visa électronique obligatoire pour les ressortissants tunisiens à partir du 25 septembre 2025 et jusqu’au 26 janvier 2026.

Selon un communiqué publié par le consulat général du Maroc à Tunis sur sa page officielle, cette mesure exceptionnelle et temporaire concerne les citoyens des pays habituellement exemptés de visa.

Elle s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, que le Maroc accueillera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.