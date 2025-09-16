Khaznadar : arrestation d’un criminel qui braquait enfants et passants au gaz

Les agents du poste de sécurité nationale de Khaznadar ont réussi, hier, à arrêter un dangereux criminel qui ciblait principalement des mineurs. Selon les informations rapportées par Radio Diwan FM, l’individu avait pour mode opératoire de guetter ses victimes, de les asperger de gaz lacrymogène avant de leur dérober leurs téléphones portables et effets personnels.

L’enquête a révélé qu’il avait déjà agressé un enfant ainsi que trois autres citoyens en utilisant la même méthode. Sur ordre du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, le suspect a été placé en garde à vue et un procès-verbal a été rédigé en vue de son transfert devant la justice.