Gaza : 17 Palestiniens tués depuis l’aube dans de nouvelles frappes israéliennes

Des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés par les bombardements et les frappes aériennes continus des forces d’occupation sionistes sur diverses parties de la bande de Gaza depuis l’aube de lundi.

Selon des sources médicales, le bilan des morts depuis l’aube d’aujourd’hui s’élève à 17 martyrs.

Le 7 octobre 2023, les forces d’occupation ont lancé une offensive contre la bande de Gaza, faisant 64 871 martyrs, dont une majorité d’enfants et de femmes, et 164 610 blessés. Ce bilan est préliminaire, un certain nombre de victimes étant encore sous les décombres et dans les rues, inaccessibles aux ambulances et aux secours.