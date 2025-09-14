Mohamed Amine Hamzaoui à bord du navire tunisien parti de Gammarth pour Gaza

L’artiste tunisien Mohamed Amine Hamzaoui a pris place à bord d’un navire tunisien qui a quitté le port de Gammarth cet après-midi, en direction de la haute mer, pour rejoindre les autres bateaux composant la flottille du « Soumoud » mondial.

Cette traversée symbolique s’inscrit dans une mission de solidarité internationale dont la destination finale est Gaza, avec pour objectif de briser le blocus et d’apporter un soutien fort au peuple palestinien.

La participation d’artistes et de figures publiques comme Hamzaoui donne une dimension culturelle et humaine supplémentaire à cette action.