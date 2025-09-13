L’expression « To Nice ou Tunis » est rapidement devenue un véritable trend sur les réseaux sociaux, mettant en lumière la Tunisie et ses atouts touristiques.

Cette histoire insolite concerne deux jeunes influenceuses américaines qui, après avoir raté leur vol initial pour Nice, ont embarqué par erreur pour la Tunisie à cause d’un malentendu.

Surprise à bord, elles ont décidé de transformer cette méprise en aventure et de profiter pleinement de l’expérience. Invitée par l’agence de voyages « Tounsi Booking », elles ont choisi de revenir en Tunisie volontairement pour découvrir la beauté du pays et partager leur séjour avec leurs abonnés. À bord, elles ont confié à Mosaïque FM : « Nous nous dirigeons vers la Tunisie et avons hâte de passer des vacances merveilleuses ».