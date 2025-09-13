Transport : Préparatifs pour la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026

Le ministère des Transports a fait savoir que le parc consacré au transport scolaire et universitaire est passé à 2743 bus, contre 2497 bus la saison dernière, soit environ 65 % du parc opérationnel.

La même source prévoit une hausse de 10 % du nombre d’élèves et étudiants bénéficiant des services des sociétés nationales et régionales par rapport à la saison précédente.

Selon un communiqué publié, samedi, par le ministère, concernant les préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire et de formation pour l’année 2025-2026, le nombre d’abonnés devrait augmenter d’environ 6 %.

Le ministère des Transports, en coordination avec les sociétés nationales et régionales de transport terrestre, s’attache à améliorer l’offre de transport en assurant une meilleure préparation du parc, à travers la mise en œuvre d’un programme d’entretien et l’élaboration d’un plan pour faire face aux difficultés auxquelles sont confrontées les sociétés, surtout en ce qui concerne le renouvellement et le développement du parc, afin que les rentrées scolaires et universitaires se déroulent dans les meilleures conditions, selon le même communiqué.

Le département ministériel des Transports à fait savoir que 2170 lignes scolaires et universitaires ont été mises à disposition sur un total de 3133 lignes sur le réseau de bus à travers toute la République.

Les prévisions tablent sur une évolution positive de 10 % du parc de transport public collectif par rapport à la dernière saison scolaire et universitaire, en plus de la hausse de 20% prévue pour le parc consacré au transport scolaire et universitaire.

Le ministère prévoit également une hausse du taux de préparation du parc des sociétés régionales qui devrait atteindre 69% au total, avec une augmentation de la préparation du parc alloué au transport scolaire et universitaire estimée à 6%.

Il est prévu également que le parc totaldu réseau ferroviaire de la Société Tunisienne de Transport (Metro + TGM) devrait atteindre environ 60 rames prêtes à l’emploi, contre 56 rames au cours de la dernière saison scolaire et

Universitaire.

Le parc de trains électriques relevant de la Société nationale des chemins de fer tunisiens devrait atteindre 14 trains sur la ligne des banlieues de Tunis (sur 20 trains) et 07 trains sur la ligne des banlieues du Sahel (sur 7 trains), avec un taux de disponibilité estimé à 78 %.

Entre autres mesures prises par le Ministère des Transports, en préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire, le département ministériel continue à parachever la mise à niveau de 7 rames de métro légers dans le cadre d’un programme de mise à niveau de 28 rames de métros au profit de la Société Tunisienne des Transports d’ici la fin de l’année 2025, en plus de rationaliser l’utilisation des bus dans le cadre du transport contractuel pour les employés dans les services de transport public.

Le ministère a souligné qu’il œuvre à accentuer la coordination avec les autorités régionales pour rationaliser le transport scolaire et universitaire et revoir la planification des horaires scolaires dans le cadre de la réduction de la pression pendant les heures de pointe afin d’éviter l’encombrement et de mener des campagnes de sensibilisation auprès des voyageurs sur l’importance de préserver les équipements tout en continuant à développer le système d’abonnements universitaires et scolaires et leur numérisation.