Retour volontaire : 154 Ivoiriens quittent la Tunisie vers la Côte d’Ivoire

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie a annoncé, jeudi, avoir organisé pour la première fois un vol spécial à destination de la Côte d’Ivoire, permettant à 154 ressortissants ivoiriens de regagner volontairement leur pays d’origine.

Cette opération, fruit d’une étroite collaboration entre les autorités tunisiennes, l’ambassade de Côte d’Ivoire et le bureau de l’OIM à Abidjan, s’est déroulée dans le respect des normes de protection de l’organisation. Avant leur départ, les migrants ont bénéficié d’un accompagnement complet incluant un hébergement temporaire, des séances de conseil, un appui social, des examens médicaux et un soutien logistique. Alors que plusieurs migrants subsahariens en Tunisie manifestent leur volonté de rentrer chez eux, d’autres continuent de revendiquer l’ouverture des frontières maritimes pour tenter de rejoindre l’Europe. Selon des sources associatives, des dizaines de milliers de migrants subsahariens résident actuellement en Tunisie, notamment dans la région de Sfax.

Le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mustapha Abdelkebir, a souligné que ce type de rapatriement volontaire nécessite une coordination approfondie et un plan clair impliquant l’ensemble des parties prenantes.