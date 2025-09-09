Perturbations météorologiques : Le ministère de l’Agriculture appelle les agriculteurs à faire preuve de vigilance

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé, mardi, les agriculteurs à faire preuve de vigilance pour protéger leur bétail, ainsi, que leurs équipements agricoles, et de les placer loin des oueds, face aux conditions météorologiques prévues.

Il a par ailleurs exhorté les agriculteurs à bien fixer leurs serres, afin d’éviter tout risque qui pourrait surgir à cause des vents.

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), des cellules orageuses accompagnées de pluie sont attendues, mardi après-midi, sur le nord et localement le centre. Ces pluies seront temporairement orageuses sur les gouvernorats du nord avec des chutes de grêle par endroits, indique un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’INM.

Les pluies se poursuivront, demain mercredi, sur le nord et le centre et seront parfois intenses l’après-midi et en début de nuit, sur les gouvernorats du nord et la région du Sahel, où les quantités les plus importantes varieront entre 30 et 50 mm avec des chutes locales de grêle.

Un vent fort dépassant temporairement 80 km/h en rafales est sous orages est également attendu et provoquera des phénomènes locaux de sable sur le sud.