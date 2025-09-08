Bande de Gaza : le bilan de l’agression israélienne dépasse 64 000 morts depuis octobre 2023

Au moins 10 Palestiniens ont été tués et des dizaines d’autres blessés lundi matin après que les forces d’occupation ont bombardé de vastes zones de la ville de Gaza.

Les forces d’occupation ont fait exploser des robots piégés pour détruire des maisons civiles à proximité de la piscine de Sheikh Radwan, et l’artillerie israélienne a bombardé le quartier oriental de Sheikh Radwan, coïncidant avec des tirs de drones .

Dans ce contexte, des sources médicales ont rapporté que le bilan total des victimes de l’agression en cours sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s’élève à 64 455 martyrs, dont la majorité sont des enfants et des femmes, en plus de 162 776 blessés. Un certain nombre de victimes restent sous les décombres et dans les rues, où les ambulances et les équipes de la protection civile ne peuvent les atteindre.