Asma Ben Jemia : un changement de nom qui confirme son divorce avec Semi Fehri

Asma Ben Jemia, épouse de longue date du producteur et animateur vedette Semi Fehri, a récemment attiré l’attention sur les réseaux sociaux en modifiant le nom de son compte Instagram, abandonnant le patronyme de son mari pour retrouver son nom de jeune fille.

Cette décision, interprétée comme une annonce implicite de leur séparation, s’est accompagnée de la publication de photos de vacances en France en compagnie de ses deux filles, Khadija et Aïcha, sans la présence de Semi Fehri. Si le couple n’a pas communiqué officiellement sur leur divorce, ce geste symbolique d’Asma est perçu par beaucoup comme une confirmation discrète de la rupture, témoignant de leur volonté de préserver la sphère privée malgré la notoriété publique.