Flottille pour Gaza : grand rassemblement dimanche à 16h à Sidi Bou Saïd

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, l’« Flottille maghrébine pour Gaza » donnera le coup d’envoi de son voyage ce dimanche depuis le port de Sidi Bou Saïd, dans la banlieue nord de Tunis, à 16h00.

Cet événement, présenté comme une étape majeure de la mobilisation internationale pour briser le blocus imposé à Gaza, se veut à la fois symbolique et solidaire.

Les organisateurs ont lancé un appel au grand public, aux influenceurs, aux artistes ainsi qu’à toutes les voix engagées pour la liberté, afin de participer à cette action collective qui ambitionne de constituer la plus grande flottille jamais dirigée vers Gaza.