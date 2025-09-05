Football – Qualifs Mondial 2026 (Zone Afrique) : les résultats partiels de la 7e journée

Résultats partiels des rencontres de la septième journée des qualifications au Mondial-2026, zone Afrique, à l’issue des matchs disputés mercredi et jeudi, et devant se poursuivre vendredi :

Mercredi 3 septembre :

Groupe F : Seychelles – Gabon 0-4

Jeudi 4 septembre :

Groupe I : Tchad – Ghana 1-1

Groupe I : Madagascar – Rép.Centrafricaine 2-0

Groupe D : Maurice – Cap-Vert 0-2

Groupe D : Angola – Libye 0-1

Groupe H : Sao Tomé-et-Principe – Guinée équatoriale 2-3

Groupe A : Guinée-Bissau – Sierra Leone 1-1

Groupe H: Tunisie – Liberia 3-0

Groupe G: Algérie – Botswana 3-1

Groupe D: Cameroun – Eswatini 3-0

Groupe I : Mali – Comores 3-0

Vendredi 5 septembre :

13:00 : Somalie – Guinée (Groupe G)

13:00 : Soudan du Sud – RD Congo (Groupe B)

14:00 : Namibie – Malawi (Groupe H)

14:00 : Kenya – Gambie (Groupe F)

17:00 : Ouganda – Mozambique (Groupe G)

17:00 : Lesotho – Afrique du Sud (Groupe C)

17:00 : Congo – Tanzanie (Groupe E)

17:00 : Djibouti – Burkina Faso (Groupe A)

20:00 : Mauritanie – Togo (Groupe B)

20:00 : Sénégal – Soudan (Groupe B)

20:00 : Côte d’Ivoire – Burundi (Groupe F)

20:00 : Egypte – Ethiopie (Groupe A)

20:00 : Maroc – Niger (Groupe E).