Football – Qualifs Mondial 2026 (Zone Afrique) : les résultats partiels de la 7e journée

Résultats partiels des rencontres de la septième journée des qualifications au Mondial-2026, zone Afrique, à l’issue des matchs disputés mercredi et jeudi, et devant se poursuivre vendredi :
Mercredi 3 septembre :
Groupe F : Seychelles – Gabon 0-4
Jeudi 4 septembre :
Groupe I : Tchad – Ghana 1-1
Groupe I : Madagascar – Rép.Centrafricaine 2-0
Groupe D : Maurice – Cap-Vert 0-2
Groupe D : Angola – Libye 0-1
Groupe H : Sao Tomé-et-Principe – Guinée équatoriale 2-3
Groupe A : Guinée-Bissau – Sierra Leone 1-1
Groupe H: Tunisie – Liberia 3-0
Groupe G: Algérie – Botswana 3-1
Groupe D: Cameroun – Eswatini 3-0
Groupe I : Mali – Comores 3-0
Vendredi 5 septembre :
13:00 : Somalie – Guinée (Groupe G)
13:00 : Soudan du Sud – RD Congo (Groupe B)
14:00 : Namibie – Malawi (Groupe H)
14:00 : Kenya – Gambie (Groupe F)
17:00 : Ouganda – Mozambique (Groupe G)
17:00 : Lesotho – Afrique du Sud (Groupe C)
17:00 : Congo – Tanzanie (Groupe E)
17:00 : Djibouti – Burkina Faso (Groupe A)
20:00 : Mauritanie – Togo (Groupe B)
20:00 : Sénégal – Soudan (Groupe B)
20:00 : Côte d’Ivoire – Burundi (Groupe F)
20:00 : Egypte – Ethiopie (Groupe A)
20:00 : Maroc – Niger (Groupe E).