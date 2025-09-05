Football – Qualifs-Mondial 2026 : Tunisie domine le Liberia et prend le large dans le groupe H

La sélection tunisienne de football a franchi un cap décisif dans sa course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026 en s’imposant avec autorité (3-0) face à une équipe libérienne vite dépassée, jeudi soir, au stade Hammadi Agrebi.

Grâce à cette victoire, les hommes de Sami Trabelsi conservent la tête du groupe H avec 19 points et s’approchent sérieusement des Etats-Unis.

Dès le coup d’envoi, les intentions tunisiennes étaient claires : mettre la pression très haut et ne laisser aucun répit à l’arrière-garde libérienne. Ce plan de jeu agressif a porté ses fruits presque immédiatement.

A la 5e minute, sous le haut pressing tunisien, le défenseur libérien Mark Pabai manque totalement sa passe en retrait vers son gardien. Une erreur que Hazem Mastouri en profite pour lober Tommy Songo et ouvrir le score (1-0).

Les Aigles de Carthage continuent de dominer les débats. A la 23e minute, Mastouri était à deux doigts de doubler la mise d’une belle reprise sur un centre de Yan Valéry, mais le gardien Songo se détend bien et détourne en corner.

La Tunisie déroule, fait circuler le ballon et crée des brèches, mais sans concrétiser. A la 36e, Valéry s’infiltre dans la surface, élimine plusieurs défenseurs et s’écroule pour réclamer tout de suite un penalty, mais l’arbitre reste de marbre.

Au retour des vestiaires, les Tunisiens repartent fort. Dès la reprise, Mohamed Ali Ben Romdhane se retrouve seul face au gardien, mais sa frappe s’envole au-dessus.

Les premières minutes restent à sens unique, et les changements opérés par Trabelsi à la 53e minute s’avèrent rapidement payants. Ismaël Gharbi et Naïm Sliti entrés à la place de Amor Layouni et Mohamed Ali Ben Romdhane, dynamisent en effet l’attaque, en particulier sur le flanc droit.

Le match bascule à la 67e minute lorsque Hannibal Mejbri tire un coup franc millimétré dans la surface, et Ferjani Sassi surgit pour placer une tête imparable dans les filets et aggraver le score pour la Tunisie (2-0).

A l’heure de jeu, Hazem Mastouri, auteur d’une excellente prestation, est contraint dans un premier temps de quitter le terrain, visiblement touché, avant de reprendre sa place. A la 85e, il est remplacé par Firas Chaouat, tandis que Elias Achouri a cédé sa place à Elias Saad.

Les changements du staff technique ont apporté du sang neuf. A la 70e, Ismaël Gharbi, très actif, manque de peu le but du KO sur une remise de Ben Ouannes alors qu’à la réception d’une passe de Saad, Haj Mahmoud entré à la place de Mejbri, a raté le cadre (90).

Dans le temps additionnel, la Tunisie obtient un coup franc à la limite de la surface qu’Elias Saad s’en charge pour envoyer directement une superbe frappe en pleine lucarne (90+4).

Avec cette 6e victoire en 7 matches, la Tunisie garde solidement la tête du groupe H avec 19 points, en attendant son prochain déplacement face à la Guinée Equatoriale où un nouveau succès pourrait valider le billet tunisien pour la phase finale.