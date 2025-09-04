Tunisie vs Liberia : Sur quelle chaîne regarder le match en direct et live streaming ?

La Tunisie affronte le Liberia ce jeudi 4 septembre, dans le cadre de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Voici toutes les infos pratiques pour suivre la rencontre.

Avant leur déplacement en Guinée équatoriale pour le 8ᵉ match de qualification, les Aigles de Carthage, leaders du groupe H avec 16 points, reçoivent les Lone Stars, actuellement troisièmes avec 10 points.

📍 Lieu : Stade Hamadi Agrebi de Radès

⏰ Coup d’envoi : 20h.

Diffusion TV et streaming

La rencontre sera diffusée en direct et en clair sur :

Watania 1

SSC HD

LNTV Liberia

👉 Le match sera également disponible en streaming sur la plateforme FIFA+.