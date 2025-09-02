Tunisie – Météo : Pluies diluviennes attendues dans ces régions

Le temps sera marqué par des nuages parfois denses avec des cellules orageuses accompagnées des pluies éparses. Ces précipitations seront parfois diluviennes avec des chutes de grêles, au début de la nuit, dans des endroits limités dans les gouvernorats du centre et localement du Nord et du Sud, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud relativement fort à localement fort prés des côtes et dans le Sud où il suscitera localement des phénomènes de sables et faible à modéré ailleurs. Sa vitesse dépassera temporairement 80 km/h sous forme de rafales.

La mer sera généralement agitée à localement très agitée et les températures seront comprises, cette nuit, entre 19 et 24 degrés dans le Nord et sur les hauteurs et entre 24 et 29 degrés ailleurs et atteignant 31 degrés sur l’extrême sud.