Séisme en Tunisie : une secousse de 2,4 secoue la région de Béja

Le réseau national de surveillance sismique a enregistré, ce mardi à 12h10 heure locale, une secousse tellurique d’une magnitude de 2,4 sur l’échelle de Richter.

Selon les premières données fournies par l’Institut national de la météorologie, l’épicentre du tremblement de terre a été localisé au sud-ouest de la région d’El Maâgoula, dans le gouvernorat de Béja, aux coordonnées 36,68° de latitude et 9,16° de longitude.

Cette faible magnitude laisse supposer que la secousse a été peu ressentie par la population et n’a causé ni dégâts matériels ni victimes.