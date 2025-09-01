Vaccination contre la rage en Tunisie : tout ce qu’il faut savoir en 2025

Dans le cadre du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rage, la vétérinaire Amira Ben Zdira a mis en avant l’importance de cette mesure préventive, essentielle pour la santé animale et humaine.

Grâce au soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le vaccin est totalement gratuit et disponible dans toutes les structures régionales du ministère de l’Agriculture, avec en renfort des équipes mobiles intervenant dans les zones reculées. La spécialiste a rappelé que cette vaccination ne concerne pas uniquement les chiens et les chats, mais doit s’étendre à l’ensemble des animaux pouvant être en contact avec les personnes. Administré dès l’âge de trois mois, le vaccin doit être renouvelé chaque année.

Toutefois, il ne confère pas une protection immédiate : il faut attendre environ un mois après l’injection pour qu’il devienne pleinement efficace, d’où la nécessité de limiter l’exposition des animaux vaccinés durant cette période.