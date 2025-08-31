Cyril Hanouna lance son nouveau talk-show « Tout Beau Tout N9uf » sur W9 et M6+

Après de longues années passées à la tête de son émission emblématique Touche pas à mon poste, l’animateur français Cyril Hanouna fera son grand retour à l’écran ce lundi 1er septembre sur la chaîne W9 et la plateforme M6+ avec un nouveau talk-show intitulé Tout Beau Tout N9uf.

Diffusé à partir de 18h25, ce programme, abrégé en #TBT9, promet d’offrir une approche renouvelée et d’ouvrir une nouvelle étape dans le parcours télévisuel de l’animateur, connu pour son style direct et son sens du spectacle.