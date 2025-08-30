70 navires et 44 pays mobilisés : départ de la plus grande flottille humanitaire vers Gaza

Un vaste mouvement de solidarité internationale s’apprête à prendre la mer ce dimanche depuis Barcelone, avec le lancement du plus grand “Flottille de la Résistance mondiale” destiné à briser le blocus imposé à Gaza.

Composé d’environ 70 navires et de militants issus de 44 pays, ce convoi humanitaire vise à dénoncer l’asphyxie infligée à plus de deux millions de Palestiniens et à acheminer des aides symboliques, malgré les menaces réitérées de l’armée israélienne. Une seconde vague de départ est prévue depuis la Tunisie le 4 septembre, marquant une mobilisation sans précédent face à une guerre d’anéantissement qui a déjà fait plus de 63 000 morts et 159 000 blessés, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Soutenue par des personnalités engagées comme l’activiste suédoise Greta Thunberg et la politicienne portugaise Mariana Mortágua, cette initiative veut rappeler à la communauté internationale sa responsabilité et mettre en lumière les crimes de guerre commis dans l’impunité, tout en réaffirmant la volonté des peuples libres de défendre les droits humains fondamentaux.