Tunisie : saisie de milliers de crayons et craies contenant des métaux lourds avant la rentrée scolaire 2025-2026

Plus de 7 mille pièces de craies et environ 21 mille crayons de cire contenant des taux de métaux lourds supérieurs aux limites autorisées, ont été saisis, à l’issue de 108 visites de contrôle économique (couvrant les différents circuits de distribution en gros et au détail), menées dans le cadre d’un programme préventif de contrôle de la qualité des fournitures scolaires.

D’après un communiqué, publié, mardi, par lrene ministère du Commerce et de Développement des Exportations, ce programme, lancé durant le mois de juillet, en prévision de la rentrée scolaire 2025 -2026, a permis de prélever 276 échantillons de craies, de gommes, de crayons de couleur, de crayons de cire, de la pâte à modeler, de stylos à bille, de couvertures de cahiers, de règles, de la colle…, afin de garantir la bonne qualité de ces produits, et de s’assurer qu’elles ne nuisent pas à la santé et à la sécurité des élèves.

Le département du Commerce a fait savoir, en outre, que les opérations de contrôle à l’importation des fournitures scolaires ont abouti, au cours des huit premiers mois de l’année 2025, au traitement de 180 dossiers d’importation, au prélèvement de 400 échantillons de fournitures, ainsi qu’à la réexportation et à la destruction de 6 428 pièces de pâte à modeler pour non-conformité aux caractéristiques bactériologiques et de 152 40 stylos à bille en raison de leur non-conformité aux caractéristiques physico-mécaniques.