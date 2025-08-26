Tunisie – Météo : Poursuite de l’activité orageuse dans ces régions

L’activité orageuse se poursuivra durant le reste de la journée du mardi, sur le centre et les régions ouest du nord, accompagnée de pluies en début de nuit. Ensuite, le temps deviendra partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures varieront entre 24 et 28°C dans les hauteurs, entre 28 et 32°C dans les autres régions, et atteindront jusqu’à 34°C à l’extrême sud.

Le vent sera de secteur sud sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes et sur le sud, faible à modéré ailleurs, avec des rafales pouvant temporairement dépasser les 70 km/h lors des orages. La mer sera peu agitée à agitée.