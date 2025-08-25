Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

L’activité des cellules orageuses se poursuivra durant le reste de la journée du lundi dans les régions du Centre-Ouest et du Sud-ouest, accompagnée de pluie, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces cellules orageuses pourraient également concerner certaines régions de l’Est en début de soirée, avant que le temps ne devienne peu nuageux sur la plupart des régions.

Les températures nocturnes oscilleront entre 24 et 27°C dans les zones montagneuses, et entre 28 et 32°C dans les autres régions.

Le vent soufflera de secteur sud sur le nord et le centre, faible à modéré, tandis qu’il sera relativement fort de secteur est sur le sud, avec des tourbillons de sable localement. Des rafales de vent pouvant temporairement dépasser les 60 km/h sont également attendues lors des orages. La mer sera peu agitée.