Tunisie : pic de chaleur attendu, jusqu’à 45°C en milieu de semaine

Le Observatoire tunisien de la météo et du climat a annoncé, dans un bulletin exceptionnel publié ce dimanche, l’arrivée d’une nouvelle vague de chaleur sur la Tunisie au cours de la semaine prochaine.

Selon la même source, une légère hausse des températures sera ressentie dès lundi et mardi, avant un pic marqué attendu les mercredi 27 et jeudi 28 août 2025, avec des valeurs comprises entre 40 et 44°C dans plusieurs régions intérieures du nord, du centre et du sud, et pouvant atteindre 45°C localement. Les zones côtières du nord et de l’est connaîtront quant à elles des températures plus modérées, restant dans la trentaine.

Ce phénomène est lié à la formation d’une dépression thermique au niveau du Sahara, favorisant l’arrivée de vents chauds du sud, connus localement sous le nom de chihili, qui viendront accentuer la canicule en milieu de semaine.