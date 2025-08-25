États-Unis : premier cas humain de ver mangeur de chair confirmé

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé la détection du premier cas humain de myiase causée par la « douve hélicoïdale », un parasite vorace de chair, lié à un voyage en Amérique centrale.

Le patient, originaire du Maryland et récemment revenu du Salvador, a été diagnostiqué début août par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Bien que certaines sources aient évoqué un retour depuis le Guatemala, les autorités n’ont pas clarifié cette divergence. Selon le département de la Santé, le risque pour la population américaine demeure faible et aucun cas n’a été signalé chez les animaux cette année.

Toutefois, le ministère de l’Agriculture a averti qu’une propagation éventuelle pourrait avoir des conséquences économiques considérables, estimées à près de 1,8 milliard de dollars pour l’État du Texas, principal producteur de bétail aux États-Unis.