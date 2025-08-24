Tunisie – Météo : Températures maximales comprises entre 29 et 42 degrés

Le temps sera peu nuageux ce dimanche. Ces nuages seront denses, l’après-midi, sur les régions ouest au nord et au centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces précipitations concerneront, par la suite, les régions Est .Des chutes de grêle dans des endroits limités sont également attendues.

Les températures maximales seront comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions. Elles atteindront 42 degrés à l’extrême sud avec des vents de sirocco.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et de secteur Est au centre et au sud, faible à modéré puis se renforçant relativement, l’après-midi, au sud. Lors de l’apparition des cellules orageuses, sa vitesse dépassera temporairement 70 Km/h sous forme de rafales.

La mer sera houleuse et peu agitée dans le reste des côtes.