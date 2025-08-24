Suisse : la banque HSBC ferme plus de 1 000 comptes de clients fortunés du Moyen-Orient

Selon le Financial Times, la filiale suisse de la banque HSBC a entamé une vaste opération de retrait, mettant fin à ses relations avec plus d’un millier de clients fortunés originaires du Moyen-Orient, dont certains disposent d’avoirs dépassant les 100 millions de dollars.

Cette décision intervient dans un contexte de pressions réglementaires croissantes concernant les clients jugés à haut risque. Les personnes concernées, issues notamment d’Arabie saoudite, du Qatar, du Liban ou encore d’Égypte, ont été informées qu’elles devront transférer leurs comptes vers d’autres établissements dans les prochains mois.

Si HSBC souligne que cette mesure s’inscrit dans sa stratégie de restructuration annoncée en octobre dernier, la banque réaffirme néanmoins son engagement envers ses activités au Moyen-Orient et en Suisse, considérées comme des pôles majeurs de gestion de patrimoine.