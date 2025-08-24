Manifestation à Sfax : appel à « purifier » l’UGTT et dénoncer la corruption syndicale

À Sfax, une marche de protestation s’est tenue ce dimanche 24 août 2025 devant l’hôtel de ville, à l’appel de groupes issus de la société civile, des conseils locaux et de partisans du président de la République.

Les manifestants, venus également de plusieurs régions du pays telles que Mahdia, Sousse, Sidi Bouzid, Kasserine, Tataouine, Hammamet et Tunis, ont brandi des slogans appelant à la « purification » de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et à la reddition de comptes des syndicalistes qu’ils jugent corrompus. Une pétition est en cours de signature afin d’être soumise à la justice. Après le rassemblement, les participants ont défilé en direction du siège de l’Union régionale du travail à Sfax, sous une importante présence policière visant à éviter tout affrontement avec les syndicalistes massivement mobilisés devant les lieux.

De son côté, Mohamed Abbas, secrétaire général adjoint de l’Union régionale, a qualifié la réaction des syndicalistes de « mouvement spontané », affirmant que leur mobilisation visait à défendre l’organisation de Farhat Hached, tout en soulignant que, malgré certaines divergences internes, l’unité syndicale demeure solide face aux attaques répétées contre l’UGTT.