Skhira : un mariage vire au drame, 3 morts et 13 blessés dans un accident

Un tragique accident de la route est survenu ce samedi sur la route reliant Skhira à Bir Ali Ben Khalifa, au niveau de la localité de Choukat, lorsqu’un véhicule participant à un cortège de mariage s’est renversé.

Selon un premier bilan, le drame a coûté la vie à trois personnes et a fait plus de 13 blessés, transférés vers les hôpitaux de Bir Ali Ben Khalifa, Skhira, Mahrès et Sfax. Ce mariage s’est ainsi transformé en deuil, plongeant les familles des victimes et toute la région dans une profonde tristesse. Paix aux âmes des défunts et prompt rétablissement aux blessés.