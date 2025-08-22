Kasserine, première région productrice de pommes en Tunisie en 2025

La campagne de récolte des pommes à Kasserine pour la saison 2025 s’annonce particulièrement prometteuse, confirmant une fois de plus la position de la région en tant que premier bassin de production de ce fruit en Tunisie.

Avec une superficie cultivée de près de 10.500 hectares et une production estimée à 62.000 tonnes, la récolte se distingue cette année tant par la quantité que par la qualité. Les délégations de Sbiba et de Foussana concentrent à elles seules environ 80 % de cette production, réputée pour sa saveur et sa fraîcheur. Les prix à la ferme oscillent entre 1.500 millimes et 3 dinars le kilo, alors que la commercialisation directe via la pratique du “tghlil” connaît un essor notable. Grâce à ses 137 chambres froides d’une capacité totale de 54.000 tonnes, la région dispose également d’une solide infrastructure de conservation, garantissant l’approvisionnement du marché sur plusieurs mois.

Ce succès renforce la renommée du “pomme de Kasserine”, en particulier celles de Sbiba et de Foussana, comme l’un des produits agricoles tunisiens les plus prisés tant sur le marché national qu’international.