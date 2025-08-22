Adecco quitte la Tunisie après 23 ans d’activité dans le travail temporaire

L’agence Adecco, spécialisée dans le travail temporaire et les contrats à durée déterminée (CDD), a annoncé sa décision de se retirer du marché tunisien à compter du 31 octobre 2025.

Cette fermeture fait suite à l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations encadrant les CDD et la sous-traitance, qui ont considérablement réduit le cœur de son activité dans le pays. Un communiqué daté du 21 août 2025, affiché sur les portes de ses bureaux, informe les employés et cadres de cette décision, précisant qu’aucune nouvelle demande de placement ne sera acceptée à partir de cette date.

Présente en Tunisie depuis 2002, Adecco disposait de quatre agences à La Marsa (Tunis), Ben Arous, Sousse et Sfax.