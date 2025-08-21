Une ville tunisienne parmi les plus chaudes du monde avec 44,4 °C

Un récent classement publié par le site international Eldorado Weather a mis en lumière l’ampleur des vagues de chaleur qui frappent le monde arabe.

Selon les données relevées au cours des dernières 24 heures, plusieurs villes de la région figurent parmi les plus chaudes au niveau mondial. En tête, l’aéroport international du Koweït avec 47,1 °C, suivi de Wadi ad-Dawasir en Arabie Saoudite avec 45 °C. L’Algérie se distingue également par la présence de quatre de ses villes dans le top 15, dont Hassi Messaoud et In Salah.

La Tunisie n’est pas en reste puisque Médenine a été classée 14ᵉ au monde et 8ᵉ arabe, avec une température de 44,4 °C. Ce classement illustre la sévérité des épisodes caniculaires qui marquent l’été 2025 dans la région.