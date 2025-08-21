Libye : prison pour un homme ayant lâché son lion sur un ouvrier égyptien

La justice libyenne a ordonné l’incarcération d’un homme accusé d’avoir lâché son lion sur un travailleur égyptien, sous prétexte de plaisanterie, dans une vidéo qui a rapidement suscité indignation et colère en Libye comme en Égypte.

Selon le communiqué du parquet, les images diffusées montraient un comportement jugé contraire à la loi, à la morale et aux principes humanitaires, en raison de la terreur infligée aux victimes et du mépris affiché pour leur dignité.

Malgré les tentatives de l’accusé de justifier son geste en parlant de simple « divertissement », l’affaire a provoqué un tollé général, mettant en lumière les dérives dangereuses de certaines mises en scène diffusées sur les réseaux sociaux.