Tunisie : le SNJT dénonce la fermeture du siège de l’INAI et alerte sur la liberté d’information

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé, mercredi, la fermeture du siège de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI) et le transfert de ses employés à la présidence du gouvernement.

Dans une déclaration publiée mercredi, le SNJT a fermement condamné cette mesure, la qualifiant de « coup dur porté à ce qui reste d’un paysage médiatique professionnel et indépendant ».

Cette décision sonne « une fin, de facto, » du rôle de l’INAI en tant qu’instance publique indépendante chargée de garantir le droit constitutionnel d’accès à l’information. Le Syndicat a exhorté l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à assumer ses responsabilités pour protéger les instances constitutionnelles.

Il convient de noter que l’INAI avait été mise en place en vertu de la Constitution de 2014. La Constitution de 2022, actuellement en vigueur, ne prévoit pas la création d’une instance constitutionnelle dédiée spécifiquement à l’accès à l’information, bien que son article 38 stipule que « l’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information ».