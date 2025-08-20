Ligue 1 Tunisie : Club Africain – ES Zarzis, un duel pour la première place

Le choc de la 3e journée du championnat de Ligue 1 opposera ce vendredi, au stade Hamadi Agrebi de Radès, le Club Africain à son invité, l’Espérance sportive de Zarzis. Un duel au sommet puisque le vainqueur prendra seul les commandes du classement.

Les deux équipes arrivent gonflées à bloc : le Club Africain a signé deux victoires sur le même score (1-0), face à l’AS Marsa puis à l’Etoile du Sahel, tandis que l’ES Zarzis a fait tomber le CS Sfaxien (2-1) avant de dominer la JS Omrane (1-0).

Côté Club Africain, l’ambiance est au beau fixe autour du doyen des entraineurs Faouzi Benzarti, le coach le plus titré du pays. Les supporters espèrent enfin revoir leur club renouer avec le titre de champion, qui leur échappe depuis 2015. Pour décrocher un troisième succès d’affilée, les Rouge et Blanc miseront sur l’avantage du terrain et l’apport de leurs recrues : le Gambien Seydou Khan au milieu, Houssem Ben Ali à gauche, ou encore l’attaquant Firas Chaouat, meilleur buteur de la saison passée (17 buts), déjà décisif à Sousse. Ajoutez à cela l’infatigable défenseur libyen Ali Youssef et l’explosif Bilel Ayet Malek, pour une équation offensive capable de faire vaciller n’importe quelle défense.

En face, l’Espérance de Zarzis débarque à Radès avec la ferme intention de confirmer son excellent départ sous la houlette d’Anis Boujelbene, revenu aux affaires après une pige remarquée la saison dernière. A la tête d’un groupe solidaire et bien huilé, il avait réussi à récolter 41 points en 21 matchs, performance d’autant plus saluée que le club sortait à peine de la Ligue 2.

Malgré le départ de cadres comme Youssef Snana, Achraf Jabri ou encore le Nigérian Ambrose, le club de la capitale des oliviers a su se réinventer. Le collectif reste la grande force de l’équipe, mais certains noms émergent déjà : Moamen Rahmani, actuel meilleur buteur du championnat (3 buts), ou encore les recrues prometteuses Innocent Nshuti, Achref Ben Dhiafi, Khalil Kassab et Makrem Sghaier. De quoi offrir de nouvelles options au staff technique.

Les coéquipiers de Lamjed Rjili savent qu’un bon résultat à Radès pourrait décupler leur confiance.

Voici, par ailleurs, le programme de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 21 et 22 août en cours (tous les matchs à 16h30):

Jeudi 21 août

A Soliman:

AS Soliman – S Tunisien Arb: Bacem Belaid

A Kairouan:

JS Kairouan – Espérance ST Arb: Naim Hosni

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – ES Sahel Arb: Walid Mansri

Vendredi 22 août

Au Zouiten:

JS Omrane – CA Bizertin Arb: Fraj Abdellaoui

A Radès:

C Africain – ES Zarzis Arb: Aymen Nasri

A Monastir:

US Monastir – O Béja Arb: Montassar Belarbi

A Gabés:

AS Gabés – AS Marsa Arb: Heythem Trabelsi

A Métlaoui:

ES Métlaoui – CS Sfaxien Arb: Seifeddine Ouertani