CNIPE : les enfants primés pour leurs spots de sensibilisation à la sécurité et l’entretien des transports publics

Le Centre national de l’informatique pour l’Enfant (CNIPE) a abrité, ce mercredi, la cérémonie de remise des prix de la compétition nationale destinée aux enfants de moins de 18 ans pour la préservation du transport public.

Six spots de sensibilisation ont été primés pour leur contribution à la sensibilisation aux risques liés à la dégradation des stations et des moyens de transport public, considérés comme un bien commun devant rester sûr, fonctionnel et accessible à tous.

Dans la catégorie des enfants en situation de handicap, le premier prix a été attribué au Centre régional de l’informatique pour l’enfant de Gabès et à l’Association tunisienne d’aide aux sourds (section Gabès). Le deuxième prix est revenu au Centre régional de l’informatique pour l’enfant de Monastir, tandis que la troisième place a été partagée entre le Centre régional de Mahdia et l’Association générale des insuffisants moteurs (section Mahdia).

Dans la catégorie des enfants, le premier prix a été remporté par le Centre régional de l’informatique pour l’enfant de Sfax. Le deuxième prix est revenu au Centre régional de Zaghouan et la troisième place au Centre régional de Gabès.

S’exprimant à cette occasion, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors, Asma Jebri a souligné que cette compétition s’inscrit dans le cadre du programme national de sensibilisation et de prévention, déployé entre novembre 2024 et novembre 2025, et organisée en partenariat avec les ministères du Transport, des Affaires sociales, de l’Éducation et des Technologies de la communication.

Elle a fait savoir que 30 candidatures ont été présentées visant à encourager les enfants et les jeunes à créer des spots innovants renforçant la culture citoyenne et la préservation du transport public, considéré comme un pilier essentiel de la mobilité, du développement économique et de la cohésion sociale.

Asma Jebri a insisté sur le rôle déterminant que peuvent jouer les enfants et les jeunes dans la prévention des comportements à risque, estimant que « l’enfant est le mieux placé pour influencer ses pairs ». Elle a également appelé les familles à assumer leur rôle de relais préventif et éducatif pour ancrer chez leurs enfants la valeur de la citoyenneté et de la protection des biens collectifs.