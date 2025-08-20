58% des Américains favorables à la reconnaissance d’un État palestinien

Un sondage réalisé par l’institut Reuters/Ipsos révèle que 58 % des Américains estiment que l’ensemble des pays membres de l’ONU devraient reconnaître officiellement l’État de Palestine.

Cette enquête, menée sur six jours et clôturée lundi, intervient alors que le Canada, le Royaume-Uni et la France ont récemment annoncé leur intention d’accorder cette reconnaissance, accentuant la pression diplomatique sur Israël dans un contexte marqué par la crise humanitaire à Gaza. Par ailleurs, 65 % des personnes interrogées jugent que les États-Unis doivent agir pour aider la population gazaouie confrontée à la famine, tandis que 59 % considèrent que la riposte israélienne aux attaques du 7 octobre est disproportionnée.

Ces résultats traduisent une évolution notable de l’opinion publique américaine, de plus en plus critique vis-à-vis de la politique israélienne et favorable à une solution impliquant la reconnaissance d’un État palestinien.