Tébessa : un tremblement de terre de magnitude 5,8 sur l’échelle de Richter

Une secousse tellurique de magnitude 5,8 sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce dimanche dans la wilaya de Tébessa, en Algérie. Selon le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, l’épicentre du tremblement de terre a été localisé à 10 kilomètres au sud-est de Négrine.

Les services de la protection civile ont confirmé qu’aucune perte humaine ni dégât matériel majeur n’a été signalé, tout en précisant que les opérations de reconnaissance et de surveillance se poursuivent afin d’évaluer pleinement la situation.