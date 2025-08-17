Drame en Égypte : un acteur se noie en tentant de sauver son fils

Le milieu artistique égyptien est bouleversé par la disparition tragique de l’acteur et directeur de la photographie Taimour Taimour, survenue samedi soir à Ras El Hekma, au nord de l’Égypte. Alors qu’il tentait de sauver son fils en détresse dans la mer, l’artiste a perdu la vie, emporté par les vagues.

Son corps a été transféré à l’hôpital de la région pour les démarches légales avant son inhumation. L’annonce de ce drame a profondément ému ses proches ainsi que toute la communauté artistique, qui pleure la perte d’un talent apprécié et d’un père dévoué.