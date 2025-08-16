Tunisie : indice UV très élevé entre 7 et 9, alerte aux dangers du soleil

En ce moment, la Tunisie connaît un indice UV compris entre 7 et 9, ce qui correspond à un niveau très élevé. C’est pour cette raison que nous jugeons utile de vous alerter à travers cet article, car les risques liés à l’exposition solaire sont particulièrement importants durant cette période.

L’indice UV mesure l’intensité du rayonnement ultraviolet du soleil. Plus il est élevé, plus les dommages sur la peau et les yeux surviennent rapidement. En cette saison estivale, une exposition de quelques minutes seulement peut suffire à provoquer un coup de soleil, même chez les personnes à la peau mate. Les peaux claires sont encore plus vulnérables, mais aucune catégorie n’est à l’abri. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement exposés, de même que les personnes sous traitement médical photosensibilisant. Les yeux sont eux aussi menacés : cataractes, kératites ou encore lésions rétiniennes peuvent être déclenchées par un rayonnement excessif. Les animaux domestiques ne sont pas épargnés non plus, en particulier ceux qui présentent des zones dépourvues de poils ou peu pigmentées.

Face à cette intensité, il est fortement recommandé d’adopter des gestes de prévention stricts. Éviter toute exposition entre 10 h et 16 h reste la première règle d’or. À la plage comme en ville, il est préférable de chercher l’ombre et de se protéger à l’aide de vêtements légers mais couvrants, d’un chapeau à larges bords et de lunettes de soleil filtrant les rayons UV. L’usage d’une crème solaire à indice élevé (SPF 50+) est indispensable, avec une application généreuse et régulière, notamment après chaque baignade. Les zones sensibles telles que le visage, les oreilles, la nuque, les mains ou encore les lèvres ne doivent jamais être négligées.

Certaines activités doivent également être limitées lorsque l’indice UV est aussi fort. Bronzer en plein midi, pratiquer des sports intenses sous le soleil ou laisser les enfants jouer dehors sans protection représentent un danger immédiat. Le risque ne se limite pas aux coups de soleil : il inclut aussi des insolation, une déshydratation accélérée et, à long terme, un vieillissement prématuré de la peau ou des pathologies plus graves comme les cancers cutanés.

Ainsi, suivre l’évolution de l’indice UV n’est pas un simple détail météorologique mais un véritable outil de prévention. Dans les prochains jours, alors que la Tunisie reste exposée à un rayonnement intense, il est essentiel de redoubler de prudence. Le soleil peut être un allié pour notre bien-être lorsqu’il est apprécié avec modération, mais il devient un ennemi redoutable dès que l’on ignore ses dangers. Cet avertissement s’adresse à tous : protégez-vous, protégez vos proches et adaptez vos habitudes pour profiter de l’été en toute sécurité.