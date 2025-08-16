Sidi Bou Saïd : la traditionnelle kharja aura lieu le dimanche 17 août 2025

La célèbre kharja de Sidi Bou Saïd se tiendra officiellement le dimanche 17 août, animant les rues pittoresques de ce village emblématique surplombant la Méditerranée. Pour cette édition, l’événement sera marqué par une nouveauté : deux processions sont prévues, la première à 10h et la seconde à 17h30, offrant ainsi aux fidèles et aux visiteurs la possibilité d’y assister à différents moments de la journée.

Comme le veut la tradition, les chanteurs liturgiques de l’Ariana rejoindront ceux de Sidi Bou Saïd pour enrichir les célébrations de leurs voix sacrées. Encens, oriflammes et ferveur populaire viendront donner tout son éclat à cette manifestation spirituelle et culturelle profondément ancrée dans l’identité locale.