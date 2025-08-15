Début de la démolition de l’Hôtel du Lac : émotion et colère sur les réseaux sociaux

Vendredi 15 août 2025, les premiers coups portés à l’Hôtel du Lac ont marqué le début de sa démolition, scellant ainsi le sort de l’un des joyaux du patrimoine architectural tunisien. Symbole du style brutaliste, édifié entre 1970 et 1973 par l’architecte italien Raffaele Contigiani, cet édifice en forme de pyramide inversée incarnait l’audace et la modernité de la Tunisie post-indépendance.

Véritable prouesse technique reposant sur 190 pieux en béton armé de 60 mètres de profondeur, il offrait 416 chambres et avait accueilli des personnalités de renommée internationale, comme James Brown. Malgré les appels d’architectes et de défenseurs du patrimoine, l’édifice — témoin d’une époque et d’un imaginaire architectural ouvert sur le monde — cède aujourd’hui la place à un projet hôtelier de luxe, dans une nouvelle victoire du profit sur la mémoire collective.

L’annonce de cette démolition a suscité une vive émotion, mêlant chagrin et nostalgie, et provoqué une importante vague de réactions sur les réseaux sociaux, où nombreux sont ceux qui déplorent la disparition de ce monument unique ayant marqué l’histoire urbaine de Tunis et l’identité nationale.