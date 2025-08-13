Journée nationale de la femme : le ministère réaffirme son engagement pour l’égalité

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a réaffirmé mercredi son engagement indéfectible à soutenir les droits des femmes et à promouvoir leurs acquis, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme, le 13 août de chaque année, saluant les efforts continus des Tunisiennes et leur rôle actif dans la construction de la société et la consolidation des valeurs d’égalité et d’égalité des chances.

Dans un communiqué publié à cette occasion, le ministère a précisé que la célébration de la Journée nationale de la femme est une occasion renouvelée de se réjouir des réalisations remarquables des femmes tunisiennes et de mettre en lumière leur rôle de premier plan dans divers domaines sociaux, économiques, culturels et politiques, affirmant ainsi sa volonté de poursuivre sur la voie de l’autonomisation des femmes et de garantir leur participation active au développement.

Chaque année, le 13 août, les Tunisiens célèbrent la Journée nationale de la femme, une fête nationale qui revêt une signification particulière dans la mémoire nationale, car elle coïncide avec l’anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel en 1956, moins de cinq mois après l’indépendance, considéré comme l’une des réalisations les plus importantes de l’État indépendant, car il a marqué la création d’un système juridique et social moderne et sans précédent dans le monde arabe et islamique.

Le code a établi le principe de l’égalité devant la loi, aboli la polygamie, placé le divorce sous le contrôle des tribunaux et ancré une vision réformatrice et progressiste dans le domaine des droits des femmes.