Flambée des prix alimentaires : les huiles végétales et la viande en tête de haus

Après plusieurs mois de baisse, les prix mondiaux de certains produits alimentaires repartent à la hausse, selon les données de la FAO. En juillet 2025, l’indice global des prix a atteint 130,1 points, soit une progression de 1,6 % par rapport à juin et un niveau inédit depuis février 2023.

Cette hausse est principalement portée par l’augmentation marquée des prix des huiles végétales (+7,1 %), stimulée par la forte demande en huile de palme, la baisse des exportations d’huile de tournesol dans la région de la mer Noire et le développement des biocarburants à base d’huile de soja en Amérique. La viande connaît également un rebond (+1,2 %), notamment le bœuf et l’agneau, soutenu par la demande accrue en Chine et aux États-Unis, ainsi que la reprise des exportations de volaille du Brésil après la crise liée à la grippe aviaire.

En revanche, les céréales (-0,8 %), les produits laitiers (-0,1 %) et le sucre (-0,2 %) affichent un léger recul. Les experts avertissent toutefois que le marché des huiles végétales pourrait rester sous pression dans les prochains mois, en raison de nouvelles restrictions imposées par l’Indonésie, principal producteur mondial d’huile de palme.